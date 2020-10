Hoofd intensieve zorg UZ Brussel: "Ik denk dat het in Brussel om zeep is, we gaan echt iets moeten doen"

"De ambitie in deze golf is hoger dan die die we hadden in maart", bevestigt intensivist Geert Meyfroidt van het UZ Leuven in "De ochtend" op Radio 1. "In maart waren we zo overspoeld dat we de reguliere zorg hebben stilgelegd. Dat willen we niet herhalen, omdat heel veel patiënten daar het slachtoffer van zijn. Daarom zijn die spreidingsdrempels lager gelegd, zodat ziekenhuizen elkaar kunnen helpen en zodat elk ziekenhuis zo weinig mogelijk impact voelt op de gewone zorg."