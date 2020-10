Gouverneur Cathy Berx organiseert grensoverschrijdend corona-overleg 

Het overleg moest een duidelijk en up-to-date beeld vormen van de impact van de coronamaatregelen op de verschillende sectoren, zowel in België als in Nederland. Vooral over het verschillende sluitingsuur voor de horeca maakte men zich zorgen. "Maar die impact lijkt mee te vallen", zegt Cathy Berx. "Het antwoord was heel duidelijk: neen, er zijn geen problemen bij de grensgemeenten. Wel zien we het aantal illegale feestjes toenemen en zullen we met gezamenlijke patrouilles de nodige controles uitvoeren."