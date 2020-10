Pedro Facon, topman van FOD Volksgezondheid, wordt wellicht de nieuwe coronacommissaris 

In juni liet Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg bij de overheidsdienst Volksgezondheid, zijn licht nog schijnen op hoe de hele coronacrisis in het voorjaar aangepakt werd. In "Terzake" vertelde hij toen hoe het beleid helemaal versnipperd zat, bij - in totaal - 9 ministers van Volksgezondheid. Die complexe staatsstructuur maakte het er niet gemakkelijk op, klonk het toen. "Zij deden hun best, maar moesten elke keer zoeken wie waarvoor verantwoordelijk was."

Herbekijk hier dat gesprek van juni in "Terzake" en lees daaronder verder: