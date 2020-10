Federale overheid vernietigde in 2015 en 2018 ondoordacht eigen stock van miljoenen mondmaskers

"Ik werd in maart bekeken als een dramaqueen omdat ik een mondmasker durfde te dragen", vertelt een voormalige werkneemster in een woonzorgcentrum. "Ik werkte verder zonder, tegen beter weten in. Ik had het gevoel dat er met levens werd gespeeld, ook met het mijne want ik raakte besmet." Toen de zorgkundige dit aanklaagde, werd ze ontslagen.