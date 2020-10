Demonstranten in Kirgizië bestormen parlementsgebouw en bevrijden ex-president

Ook zou de opgesloten ex-president Almazbek Atambajev door aanhangers zijn bevrijd uit de gevangenis. Atambajev, die de voormalige Sovjetrepubliek van 2011 tot 2017 leidde, zit een celstraf uit van elf jaar nadat hij schuldig werd bevonden aan medeplichtigheid aan corruptie voor het regelen van de vrijlating van een beruchte maffiabaas.

Het is al sinds maandag onrustig in het Centraal-Aziatische land. Aanleiding zijn de parlementsverkiezingen van afgelopen weekend. Die zouden volgens sommigen gemanipuleerd zijn. Maandag trokken duizenden manifestanten uit protest de straat op. Auto's werden in brand gestoken en de ordediensten zetten waterkanonnen en traangas in om de menigte uiteen te drijven. Daarbij zouden meer dan honderd mensen gewond zijn geraakt.

De politieke sfeer in Kirgizië is woelig sinds de republiek onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. Het land maakte de voorbije twee decennia twee revoluties mee, in 2005 en 2010. Kirgizië heeft nog steeds nauwe banden met Moskou.