Dinosaurusskelet wordt in New York geveild: "Wordt wellicht gekocht door rijk persoon, jammer voor musea" 

Het dinoskelet van dino 'Stan' komt hoogstwaarschijnlijk dus ook in handen van een privé-eigenaar. "Het is te hopen dat die privé-eigenaar wil samenwerken met musea. Maar dan nog is het voor een museum moeilijk om tentoonstellingen te doen als je je moet schikken naar de wil van de eigenaar."

Ook in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel staat een geleend dinoskelet, vertelt paleontoloog Stein. "Sinds twee jaar stellen we een allosaurus uit het Jura-tijdperk tentoon, het skelet is 150 miljoen jaar oud, en eigendom van een privé-eigenaar. Het gaat om iemand die een liefhebber is van de wetenschap en die in contact staat met het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Hij was bereid om gedurende drie jaar zijn dinoskelet uit te lenen aan het museum. In 2021 gaat het skelet terug naar de privé-eigenaar."