Drie kwart van de Limburgse gemeenten positief over nieuwe vervoersplan, maar ook nog vraag naar aanpassingen

De redenen voor het negatieve advies vallen in twee categorieën. Sven Lieten van de Vervoerregio Limburg: "Kinrooi en Maaseik vragen een half uur frequentie via Dilsen-Stokkem naar Genk en Hasselt. De andere, zoals bijvoorbeeld Alken, As en Nieuwerkerken, hebben een deelgemeente die minder goed bediend wordt." In de piekuren is daar vaak wel een goede verbinding, maar niet in de daluren. Daar zijn ze dan aangewezen op vervoer op maat, en dat moet nog uitgewerkt worden.

De komende dagen wordt nu bekeken of het huidige plan budgettair haalbaar is en welke aanpassingen eventueel nog doorgevoerd kunnen worden. "Het gaat dan zowel om vragen van gemeenten die positief en negatief geadviseerd hebben of zich onthouden hebben. Maar we krijgen niet meer middelen, we moeten het doen met het geld dat we hebben", zegt Sven Lieten. Hasselt en Herstappe moeten hun advies trouwens nog geven. Dat was voor 1 oktober gevraagd, omdat eind oktober het definitieve herwerkte plan klaar moet zijn.