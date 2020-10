Duizenden dode zeedieren spoelen aan op Russisch schiereiland: "Dit is een ecologische ramp"

Volgens milieuorganisatie Wereld Natuur Fonds zijn de zeedieren gestorven door een vloeibaar vergif. De analyses van Greenpeace hebben aangetoond dat er "vier keer meer aardolieproducten en 2,5 keer meer fenol" in het water zit dan toegelaten. Maar de oorzaak van de vervuiling is niet geweten.



De milieuorganisatie zegt dat ze contact heeft opgenomen met de autoriteiten met de vraag om een onmiddellijk onderzoek te starten, om de omvang van de ramp te bepalen en de gevolgen in kaart te brengen.