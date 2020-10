Federatie Caféhouders: "Cafés opnieuw - onterecht - het slachtoffer"

De federatie trekt de door de overheid gevolgde redenering in twijfel en wil dat de sluitingsmaatregel onmiddellijk wordt ingetrokken en eist daarnaast de nodige steunmaatregelen voor de cafés. Gebeurt dit niet, dan zegt FedCaf Belgium geen andere keuze te hebben "dan op alle noodzakelijke manieren te handelen" opdat de rechten van de cafés zouden worden "gerespecteerd en eindelijk hun dramatische situatie wordt erkend".



De federatie verzet zich onder andere tegen de ongelijke behandeling van cafés, want zij moeten vervroegd sluiten terwijl restaurants niet met dezelfde beperkingen te maken krijgen. Het is volgens de beroepsvereniging nochtans niet bewezen dat het risico op overdracht van het virus groter is op café dan op restaurant.

"Minister Ducarme zei hierover op 27 september 2020 dat er geen informatie beschikbaar was over het feit dat de horeca als een hotspot van besmetting kon worden aangemerkt. De nieuwe maatregel is dus duidelijk vastgesteld op basis van onjuiste informatie", klinkt het. Ook is er volgens de federatie geen enkel bewijs dat de "naleving van afstandsmaatregelen vervaagt na 23 uur". "Het verschil in behandeling waartoe de overheid heeft besloten, is in feite niet te rechtvaardigen omdat het niet op objectieve gegevens is gebaseerd."

De cafés verplichten om al om 23 uur te sluiten, zal enkel als effect hebben dat mensen, die zich in een café bevinden, naar de een of de andere plaats zullen gaan om hun avond voort te zetten, luidt het voorts. Een potentieel groot aantal mensen zal volgens FedCaf naar verschillende privé-plaatsen gaan waar afstandsmaatregelen meestal worden genegeerd of helemaal niet kunnen worden toegepast, wat leidt tot een sterk verhoogd risico op besmetting, voorspelt de beroepsvereniging.

Bovendien vreest de federatie dat de maatregel de dramatische financiële situatie van vele cafés nog zal verergeren. "Cafés werken momenteel gemiddeld slechts op een derde van hun capaciteit. Door hun vervroegde sluiting wordt nog eens 25 procent van dit resterende derde deel verwijderd, wat leidt tot een situatie die simpelweg onleefbaar is", aldus FedCaf.

De federatie hekelt tot slot dat er nog geen steunmaatregelen zijn aangekondigd om de dramatische gevolgen voor café-eigenaren te compenseren en roept de overheid op om de caféuitbaters niet aan hun lot over te laten in de strijd tegen COVID-19.