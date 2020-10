Genkse stadhuis krijgt borstvoedingsruimte: "Op termijn in elk stedelijk gebouw"

Het was vzw Borstvoeding die opriep om alle stedelijke gebouwen van een borstvoedingsruimte te voorzien. “En die oproep viel bij ons niet in dovemansoren”, stelt schepen Anniek Nagels (CD&V). “De drie vestigingen van Campus O³ hadden elk al een dergelijke kamer, maar we koesteren de droom om zoveel mogelijke openbare infrastructuur van een plek voor jonge mama’s te voorzien. We beginnen in onze hoofdvestiging: het stadhuis. Het bestaande EHBO-lokaal is gezellig heringericht zodat moeders zich er rustig kunnen terugtrekken.”