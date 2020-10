Genoeg wolven om boek te vullen: Jan Loos schrijft "In het spoor van de wolf"

Auteur Jan Loos noemt de comeback van de wolf iconisch. Rond het dier doen zoveel verhalen en mythes de ronde dat het niet altijd makkelijk is om feiten en fabels uit elkaar te houden. Met het boek wil Jan Loos vooral de juiste feiten weergeven: “Het is geen verhaal van roodkapje en de boze wolf. De mythes over de wolf zijn hardnekkig dus het is belangrijk om daar feiten tegenover te zetten. Zo denken veel mensen dat wolven heel hoog kunnen springen en over de hoogste afrasteringen springen of kruipen. Terwijl we weten dat ze vooral graven als ze een hek tegenkomen.”

In het spoor van de wolf ontspint zich ook steevast een heikele discussie over de plaats van de wolf in onze samenleving. Wildliefhebbers zijn tevreden, maar schapenhouders zien de komst van de wolf met lede ogen aan. “Die discussie is er overal. In Nederland, waar nog veel meer dan bij ons professionele schapenhouders zijn is de discussie nog intenser. Maar de wolf hoort hier thuis en was hier vroeger ook, tot hij werd uitgeroeid.”