Gouverneur Vlaams-Brabant voert opnieuw  mondmaskerplicht in voor hele provincie

Sinds de jongste federale versoepeling van de coronamaatregelen eind september, was er wat verwarring rond het dragen van mondmaskers. En daarom wil gouverneur Jan Spooren van Vlaams-Brabant duidelijkheid brengen rond de mondmaskerplicht. "Het gaat eigenlijk om een verplichting die al bestond voor kermissen, markten en publieke gebouwen. Maar nu voer ik die verplichting opnieuw in op het grondgebied van de hele provincie. We hadden gemerkt bij burgers en bij lokale besturen dat er toch wel wat verwarring was."