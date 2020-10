Hasseltse scholengroep zoekt ouders: “Om leerlingen verantwoord bezig te houden wanneer leerkracht in quarantaine zit”

Een opvallende oproep weerklinkt vanuit zeven Hasseltse basisscholen. Er wordt namelijk gezocht naar ouders, grootouders en vrijwilligers die voor een klas willen staan. Die vrijwilligers zoekt KT-scholengroep nu al preventief, om een eventueel lerarentekort op te vangen. “Toen we begonnen aan het schooljaar moesten enkele leerkrachten al preventief in quarantaine”, vertelt Guy Meert, algemeen directeur van de scholengroep. “We willen ook absoluut vermijden dat we in dezelfde situatie als tijdens de lockdown terechtkomen. We zagen toen al dat er zich toch een bepaalde achterstand aan het ontwikkelen was. Dat willen we koste wat kost vermijden. Samen met alle directeurs zijn we toen tot de conclusie gekomen dat kinderen best sowieso naar school gaan. Ook wanneer de leerkracht in quarantaine moet, kan die nog bepaalde dingen voorbereiden en klaarleggen. Zo hebben de kinderen ook nog contact met andere kinderen en leerkrachten, wat zeer belangrijk is.”

Ouders zijn natuurlijk geen leerkrachten, en zijn het vaak niet gewend om les te geven aan jonge kinderen. “Daar zijn we ons ook van bewust”, benadrukt Meert. “We vragen aan ouders om de kinderen op een verantwoorde manier bezig te houden: samen naar Karrewiet kijken, spelletjes spelen, taken afwerken. De leerkracht van die klas, of een collega, heeft de regie dus nog steeds in handen. Vooraleer vrijwilligers er aan beginnen, nemen we telkens een interview af met de directeur van de bewuste school erbij. Zo bekijken we dan wie we best bij welke klas plaatsen.”