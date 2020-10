Hoe gaat het in de ziekenhuizen nu de coronacijfers weer stijgen? En waarom worden er patiënten verplaatst?

Bovendien speelt nog een tweede afweging, vertelt Cloet: "In maart hebben we meteen beslist om alle niet-dringende ingrepen uit te stellen. Dat was toen te verdedigen: we wisten nog niks van het virus, we konden amper testen, we waren eigenlijk blind aan het varen. Zo zagen we bijvoorbeeld bij de operaties een daling van 77 procent in april tegenover het jaar ervoor."

Maar intussen is het inzicht gegroeid dat het een volgende keer anders moet: "We hebben geleerd dat het belangrijk is om ook de niet-dringende ingrepen te blijven uitvoeren. Een ziekenhuis is een veilige omgeving, mensen mogen niet bang zijn om langs te komen. Onze oncologen vertelden dat ze plots mensen zagen met vormen van kanker die ze nog nooit gezien hadden, omdat die mensen te lang hadden gewacht om naar het ziekenhuis te komen." Daardoor kampen de ziekenhuizen volgens Cloet nog altijd met een achterstand aan ingrepen die nog uitgevoerd moeten worden.