Hongaarse universiteitswet is onwettelijk, zegt Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie oordeelde dat een Hongaarse onderwijswet met bepalingen voor buitenlandse hogescholen en universiteiten onwettig is. De wet van de regering Orban was omstreden, omdat ze vooral gericht was tegen de Central European University van George Soros, met wie Orban al langer in conflict ligt. Die universiteit is intussen al weggetrokken uit Hongarije.