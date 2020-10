Ook bij Hasp-O Sint-Truiden de ramen open voor ventilatie door corona: "Het is iedere dag een beetje Dikketruiendag"

"Het is een beetje dikketruiendag, maar dan iedere dag", klinkt het in de gangen van de school Hasp-O in Sint-Truiden. Doorheen de dag worden de ramen en deuren opengezet, want een goede ventilatie verkleint de kans op verspreiding van het coronavirus. Maar niet elke leerling is hier even gelukkig mee. Want de temperaturen zijn aan het dalen, dus wordt het ook steeds kouder in de klaslokalen.