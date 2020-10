Aziatisch hoornaarsnest in Opgrimbie gevonden door... rugnummers

“We hebben eind augustus vastgesteld dat de eerste hoornaars in Opgrimbie toekwamen", steekt Geerits van wal. "Ik ben imker en bij het smelten van bijenwas werd het ineens druk. Er waren bijen, wespen, maar opvallend veel hoornaars. Op vijf hoornaars was er maar een Europese. De andere waren zwarte hoornaars."

De Europese hoornaar is minder gevaarlijk, maar de Aziatische variant is een heel agressieve soort die zich snel vermeerdert. Om een hoornaarsnest te vinden, hebben André en enkele vrijwilligers lokpotten uitgezet in de omgeving. “Zo konden we de richting bepalen waar een hoornaar naar toe vliegt. Meestal vliegen ze in een straal van 200 meter.”