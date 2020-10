Instagram bestaat tien jaar: van een foto van een hondje tot een marketingfenomeen

Mark Zuckerberg, de CEO en oprichter van Facebook, zag met argusogen hoe dat kleine en gemakkelijk te gebruiken foto-appje meer en meer aan populariteit won. Zijn Facebook bestond toen nog niet zo lang als app: Facebookgebruikers die een bericht wilden plaatsen, moesten daarvoor nog steeds achter een computer gaan zitten en naar de website facebook.com surfen. Instagram had dus wat Facebook niet had. "If you can't beat them join them", moet Zuckerberg gedacht hebben. In 2012 kocht hij Instagram op voor 1 miljard dollar.