Meer kinderen en jongeren in de jeugdzorg, Esmee getuigt: "Ik was 7 toen ik in pleeggezin kwam, dat was rollercoaster"

"Het was een rollercoaster, niet altijd even gemakkelijk." Aan het woord is Esmee, nu twintig jaar. In 2007 werd ze op vraag van haar stiefvader samen met haar jongere broer in een pleeggezin geplaatst. "Ik was toen 7 jaar. Ik heb in een pleeggezin gezeten, dan in een leefgroep en daarna in een instelling. Op mijn 18e ben ik daar weggegaan", vertelt ze. "Mensen denken dat een instelling altijd negatief is, maar dat is niet zo. Een instelling is niet altijd voor criminelen. Het is vooral voor jongeren die het niet gemakkelijk hebben."