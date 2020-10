Koen De Bouw master van het filmfestival Oostende

Het filmfestival van Oostende werd vroeger altijd georganiseerd in september. Voor het eerst zal het nu in de winter zijn. Dat is toevallig en heeft niets te maken met de coronacrisis. Het festival opent op 15 januari met "Red Sandra", de film van het regisseurskoppel Jan Verheyen en Lien Willaert uit Ruddervoorde.

Jan Verheyen vindt het een eer om het festival te openen: “De lancering van “Red Sandra” was gepland voor eind oktober, maar dat valt in de huidige omstandigheden niet langer te verantwoorden. Er is toen besloten om de release naar januari te verhuizen. Toen hadden we vrij snel contact met het filmfestival. Ik hoop dat we met die grote opening in Oostende een soort doorstart kunnen maken voor de cinema’s met een grote, nieuwe Vlaamse film. Dat is toch de ambitie."