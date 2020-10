Kortrijk, Deinze en Boechout uitgeroepen tot Fietsgemeente/Fietsstad van 2020

"Fietsen is goed voor onze gezondheid, voor het klimaat en voor de stedelijke leefbaarheid. De inspanningen die veel steden en gemeenten leveren om het fietsen veiliger en comfortabeler te maken, verdienen dus alle lof", aldus minister van Mobiliteit Lydia Peeters. "Bij het uitstippelen van een ambitieus fietsbeleid geven we de lokale besturen graag een steuntje in de rug. Door verder te investeren in veilige, comfortabele en aantrekkelijke fietsnetwerken die woonkernen, scholen en tewerkstellingspolen verbinden, kunnen we samen de Vlamingen ertoe aanzetten om vaker voor de fiets te kiezen."

De bekroning vond plaats tijdens het online Fietscongres dat de VSV met de steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met Fietsberaad Vlaanderen en de Stad Antwerpen deze week organiseert. Het is de vierde keer dat de titels worden toegekend, na eerdere edities in 2012, 2015 en 2018. Kortrijk valt voor de eerste keer in de prijzen, Deinze en Boechout waren ook tijdens vorige edities al bij de winnaars.