Kotendiscriminatie in Leuven: Ahmad vindt moeilijker een kot dan Willem-Jan 

Maar de onderzoekers merkten ook dat kotbazen liever geen Chinese studenten hebben: "Het coronavirus heeft China geen deugd gedaan, maar dan moet ik er wel bij vertellen dat een aantal getuigenissen over die Chinese studenten net van voor dat coronavirus dateren", zegt Daan Delespaul van het studentenblad Veto. "Dus ik denk dat er over het algemeen ook een soort stigma heerst tegen die groep, en ik weet niet precies waarom. Misschien omdat ze niet goed Engels spreken? Of is het omdat ze zogezegd minder goed zouden integreren?"