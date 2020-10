Kunstlessen in basisschool worden boeiender gemaakt door leraren uit de academies en conservatoria

Basisschool De Horizon startte de samenwerking in het eerste en tweede leerjaar en vond partners in het Conservatorium aan zee in Oostende en in de plaatselijke bibliotheek Ter Elst. De samenwerking is intussen 4 weken oud, elke donderdag is het 1 uur en een kwartier tijd voor kunst. Juf Lien Blomme van De Horizon ziet de kinderen helemaal openbloeien: “Ik herinner me de eerste les goed. Juf Ariadne komt binnen met haar valies, een oude koffer van haar oma. Dat was de aanzet om hele toffe lessen mee te maken. Ze kijken ontzettend uit naar donderdag en je merkt dat de leerlingen echt veel meer durven.”

Ariadne De Muelenaere van het conservatorium is enthousiast over de kinderen die er helemaal voor gaan: “Ik vind dat ze een hele grote overgave tonen. Ze staan echt met veel plezier voor de klas. Ik denk dat ze veel zenuwachtiger zijn wanneer ze een spreekbeurt moeten doen.”