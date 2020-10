Lievegem opgeschrikt door vals positieve coronatests: “We moeten kunnen rekenen op correcte resultaten om het virus te bestrijden”

Burgemeester Vermeire heeft de indruk dat de inwoners zich goed aan de coronamaatregelen houden. “De mensen die positief testen houden zich echt in quarantaine. Alleen zo kunnen we het virus de baas.” Daarom is het belangrijk dat we de geloofwaardigheid hoog houden, zegt hij. “We rekenen erop dat de labo’s goed werk leveren en dat de cijfers die we krijgen goed zijn. Alleen dan kunnen we op een gecontroleerde manier de crisis aanpakken.”