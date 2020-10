Luchtkwaliteit is verbeterd, maar nog altijd sterven jaarlijks minstens 6.500 Vlamingen vroegtijdig door vervuiling

De drie stoffen die de gezondheid het meest schaden, zijn fijnstof, stikstofdioxide (NO2) en ozon en Vlaanderen haalt daarvoor nog steeds de advieswaarden van de WHO niet, zo staat in het rapport.

Wat ozon betreft is het zelfs zo dat niemand in een regio woont met voldoende lage concentraties, en ook voor fijn stof zijn er teveel dagen waarop de waarden te hoog liggen en als ongezond moeten geklasseerd worden.

Voor stikstofdioxide is het verkeer de grote boosdoener en uit de modellen van de VMM blijkt dat het probleem zich niet beperkt tot de steden, maar dat ook kleine gemeentes te maken krijgen met plaatselijk verhoogde NO2-concentraties door het verkeer.

De impact daarvan op de volksgezondheid is aanzienlijk: jaarlijks overlijden tussen 6.500 en 6.800 mensen vroegtijdig aan de gevolgen van deze drie vervuilende stoffen.

Zo’n 4.800 van de vroegtijdige overlijdens zijn te wijten aan te hoge fijnstofconcentraties, 200 aan te hoge ozonconcentraties en 1.500 tot 1.800 vroegtijdige overlijdens, afhankelijk van de manier van berekenen, komen op rekening van te hoge NO2-concentraties, volgens de VMM.

Nochtans is de luchtkwaliteit verbeterd en was de lucht die we in 2019 inademden gezonder dan die van zo'n tien jaar geleden.

Zo is er een duidelijke daling van de concentraties van fijnstof, zwaveldioxide en zware metalen. De uitstoot van fijnstof lag in 2018 een derde lager dan in 2000, de uitstoot van zwaveldioxide bedroeg zelfs nog maar een kwart van die in 2000.

De uitstoot van stikstofoxiden was in 2018 bijna de helft van die in 2000, maar toch haalt Vlaanderen nog altijd de Europese grenswaarde per jaar niet. Voor ozon, arseen en cadmium overschrijden de concentraties eveneens de Europese doelstellingen.

Door de dalingen haalt Vlaanderen wel alle Europese emissiedoelstellingen, de doelstellingen voor de beperking van de uitstoot van een aantal stoffen.