Man uit Veurne krijgt boete van 12.000 euro voor vergiftigen buizerd

Heel wat jagers vinden buizerds vervelend omdat ze op dezelfde dieren, zoals konijnen, jagen. Zelf beweert de man dat hij niks te maken heeft met de dood van de vogel. Maar in de koffer van zijn auto is hetzelfde gif gevonden als in de maag van de buizerd. Het was een uiterst sterk gif dat wel vaker wordt gebruikt om vossen of roofvogels te vergiftigen.

De buizerd is een beschermde vogel omdat hij zo belangrijk is voor het ecosysteem. "Vermoedelijk tilde de rechter ook zwaar aan het gebruik van gif", vertelt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen. “Dat gif is niet selectief. Als hij dat gif bijvoorbeeld gebruikt om een vos te doden, dan kunnen ook beschermde aaseters daaraan bezwijken. Ik denk dat de rechtbank vooral daarnaar heeft gekeken. Hij gebruikte nu eenmaal een verboden middel.”

De man moet ook meer dan 600 euro schadevergoeding betalen aan Vogelbescherming Vlaanderen. Hij moet ook een herstelprogramma voor buizerds financieren.