Ruim helft van daklozen en meest kwetsbaren in Parijs zijn besmet met corona

"Een soortgelijke graad van besmetting komen we alleen tegen in de sloppenwijken van India. Of in de favela's van Brazilië. Hoewel, daar gaat het vaker om veertig tot vijftig procent", zegt epidemioloog Thomas Roederer voor Artsen Zonder Grenzen. In Parijs blijkt dus meer dan de helft van de allerzwaksten besmet met corona. Ter vergelijking: de gemiddelde besmettingsgraad van de hele Franse bevolking ligt ergens tussen de vijf en de tien procent, met mogelijk een piek tot tien of twaalf procent in Parijs. De allerarmsten - de Fransen hebben het over Grand Précaires - zitten dus met een besmettingsgraad die vele malen hoger is. (lees verder onder de foto)