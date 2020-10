Meer inschrijvingen bij Antwerps opleidingscentrum Syntra: "Coronacrisis heeft mensen doen nadenken over hun carrière"

Corona heeft veel mensen doen nadenken over hun huidige job, dat merkt het Antwerpse opleidingscentrum Syntra. Het aantal dagopleidingen is tegenover vorig jaar met 15 procent gestegen. Er is vooral interesse in jobs met meer werkzekerheid, zegt Lieve Struyf van Syntra. "Mensen willen zich ook versterken op de arbeidsmarkt met nieuwe skills en vaardigheden."