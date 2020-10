Meer ouders geven kinderen thuis les dit schooljaar: "Corona-effect"

Misschien eerst wat relativeren, die cijfers. De 1.488 leerlingen die dit schooljaar individueel huisonderwijs krijgen, zijn goed voor amper 0,13 procent van alle 5- tot 18-jarigen. 99,7 procent gaat dus wel naar school, hoewel dat niet verplicht is. Want in ons land geldt voor elk kind tussen 5 en 18 leerplicht, maar geen schoolplicht. Ouders hebben het grondwettelijk recht om dat leren via huisonderwijs zelf te organiseren.