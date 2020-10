Nathalie Muylle (CD&V) vernam via journalist dat ze geen minister werd: "Moeilijkste 10 minuten van politieke loopbaan"

"Het was op het toetredingscongres van CD&V", vertelde Muylle. "Net voor ik het podium op ging kreeg ik een sms van een journalist die me vroeg om de naam van Annelies Verlinden als minister van Binnenlandse Zaken te bevestigen", zei ze. De partij had haar gevraagd om op het congres uitleg te geven over het luik gezondheidszorg en arbeidsmarkt in het federale regeerakkoord. Dat had ze namelijk zelf mee onderhandeld. Maar de toespraak liep niet zoals gepland. "Mensen die me goed kennen hebben het gehoord in mijn stem. Die sloeg over in de eerste zinnen. Het waren de moeilijkste 10 minuten van mijn politieke loopbaan. Pas na het congres heb ik het dan officieel vernomen. Het waren drie lange uren", aldus Muylle.