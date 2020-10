Nederlandse gynaecoloog verwekte minstens 17 donorkinderen met eigen sperma

Nadat de zaak toevallig bekend werd stelde databank Fiom, gespecialiseerd in ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen samen met het ziekenhuis een donorprofiel op, waardoor er meer matches gevonden konden worden.



Tot nu is bekend dat de arts 17 kinderen heeft verwerkt, maar het ziekenhuis sluit niet uit dat er nog meer donorkinderen met de gynaecoloog als vader kunnen bestaan. Ze hebben er in de archieven alleszins geen bruikbare informatie over kunnen vinden.

