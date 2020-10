Nieuw parkeerplan voor Ieper: “De stad moet bereikbaar zijn”

"Er komen ook zogenaamde shop&go-plaatsen voor wanneer je snel iets nodig hebt van de winkel", zegt Talpe. Die werken met nieuwe technologie: “Op zo’n 70 parkeerplaatsen gaan er sensoren in de grond geïnstalleerd zijn. Als iemand er langer dan 30 minuten parkeert, dan krijgt de parkeerwachter een melding en krijgt de chauffeur een boete. Het voordeel of het comfort is dat je geen ticket hoeft te nemen. En voor onze handelszaken is het belangrijk dat er een constante rotatie is”.