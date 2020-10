Nieuw recyclagepark in Peer opent na jaar van verbouwingen: “Hopelijk gaan de mensen zien dat hun geduld beloond werd”

De vernieuwing van het park nam een jaar tijd in beslag, maar er is dan ook veel gebeurd. "Vooral de uitbreiding van het park en de verharding ervan hebben veel tijd in beslag genomen. Maar nu het af is, hopen we dat bezoekers van het park zullen opmerken dat hun geduld beloond wordt met een groter, ruimer, veiliger, gebruiksvriendelijker en comfortabeler recyclagepark", sluit de woordvoerster van Limburg.net af.