Nieuwe 48 urenstaking in gevangenissen tegen versoepeling van bezoekregeling

De voorbije weken waren er al verschillende stakingen in de gevangenissen om te protesteren tegen de versoepelde bezoekregeling. Nu heeft alleen de socialistische vakbond opgeroepen om het werk neer te leggen, maar volgens Gino Hoppe van ACOD hebben ook de andere vakbonden stakingsaanzeggingen lopen.

Het gevangeniswezen zelf betreurt de acties van de bonden. "We blijven ervan overtuigd dat we zowel voor het fysieke als het psychosociale welzijn van iedereen moeten zorgen en dat we met onze beslissingen tot dat evenwicht willen bijdragen", luidt het daar. "Bezoek zonder toezicht is enkel voor gedetineerden met een vaste relatie of familie. Het kan slechts 1 keer per maand."