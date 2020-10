Nobelprijs Fysica naar onderzoek "donkerste geheimen van het universum": zwarte gaten

De Nobelprijs voor Fysica beloont dit jaar onderzoek naar wat het Nobelcomité de "donkerste geheimen van het universum' noemt.

Roger Penrose krijgt de helft van de prijs, de beide anderen delen de andere helft. De laureaten krijgen elk een oorkonde en een gouden medaille en delen een bedrag van 10 miljoen Zweedse kronen (bijna 1 miljoen euro).

Penrose krijgt de prijs voor zijn werk waarmee hij mathematisch bewezen heeft dat de vorming van zwarte gaten een 'robuuste voorspelling is van de algemene relativiteitstheorie' van Albert Einstein. Dat betekent dat in een universum waar de algemene relativiteitstheorie geldt, het onvermijdelijk is dat er zwarte gaten gevormd zullen worden.

Toen Penrose zijn werk publiceerde, dachten veel wetenschappers nog dat zwarte gaten een theoretisch iets waren maar niet echt bestonden. Penrose bewees dat ze wel degelijk bestaan en dat men er naar op zoek moest gaan.

En dat is wat Reinhard Genzel en Andrea Ghez gedaan hebben. Zij krijgen hun deel van de prijs voor de ontdekking van een 'superzwaar compact object' in het centrum van ons sterrenstelsel, de Melkweg.

Dat superzware compacte object is het superzware zwarte gat Sagittarius*. Met infrarood telescopen zagen ze sterren rond een onzichtbaar object draaien, het zwarte gat dat 4 miljoen zonnemassa's zwaar is.

Andrea Ghez is nog maar de vierde vrouw die een Nobelprijs voor Fysica krijgt, na Marie Curie in 1903, Maria Goeppert in 1963 en Donna Strickland in 2018. Ze zei te hopen dat haar prijs jonge vrouwen zal inspireren om te kiezen voor een carrière in fysica.