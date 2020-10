Hoe we communiceren over corona bepaalt ook hoe we ermee omgaan

Het dreigingsframe slaat bij velen niet (meer) aan. En daar is een reden voor. Want er bestaat een psychologisch mechanisme dat we ‘optimism bias’ noemen. Dat betekent dat mensen vaak een vertekend gevoel van optimisme koesteren. We schatten de kans dat onszelf iets slechts overkomt kleiner in dan ze in werkelijkheid is. Met een lage risicoperceptie als resultaat. Mensen geloven dat het allemaal nog wel meevalt. Zeker als er niemand in hun directe omgeving zwaar besmet is geweest, wordt COVID-19 – zoals professor Vlieghe terecht opmerkt – een ver-van-mijn-bedshow. Deze ‘optimism bias’ zet een keten van actie-reactie in gang.