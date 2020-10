De opkomst en ondergang van de Belgische strategische stock

In 2009 bewijst de strategische stock voor het eerst zijn waarde. De wereld schrikt op door een nieuwe mogelijke pandemie: de Mexicaanse griep. Het virus verspreidt zich in het voorjaar van 2009 vanuit Mexico en de VS razendsnel over de wereldbol. Ook in ons land raken mensen besmet. In mei registreert België officieel zijn eerste besmetting. Spoedig volgen er honderden anderen. In juni spreekt de WHO over een heuse pandemie.



Onze overheid talmt niet: vanaf 15 juli tot 21 september 2009 verdeelt ze vanuit de Belgrade-kazerne ruim 10 miljoen chirurgische en FFP1- en FFP2-maskers over de verschillende provincies. Daar worden de maskers verder verspreid, onder meer onder de huisartsen: die krijgen elk minstens één doosje met 50 stuks chirurgische maskers, naast een aantal FFP1- maskers, virusremmers en injectiespuiten. Ook een onbekende hoeveelheid FFP2-maskers wordt verdeeld.