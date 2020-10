Opnames in Veurne begonnen voor Britse versie van "Professor T"

Een van de hoofdrollen is voor Frances De La Tour, een actrice die ook meespeelde in Harry Potter. Ben Miller speelt de mannelijke hoofdrol. Er zijn ook opnames gepland in het Antwerpse Malle. De reeks speelt zich af in het Britse Cambridge, maar omdat er financiële steun komt van Vlaanderen via Screen Flanders, strijkt de opnameploeg ook bij ons neer. Voorlopig worden er zes afleveringen ingeblikt. Het resultaat is te zien op de Britse zender ITV. De technische faciliteiten worden verzorgd door het Vlaamse productiehuis Caviar.

"Professor T." was een Vlaamse politieserie die op Eén werd uitgezonden. De hoofdrollen werden vertolkt door Koen De Bouw en Ella Leyers. De eerste reeks kwam op televisie in het najaar van 2015. Het tweede seizoen in het najaar van 2016 en het derde in het najaar van 2018.