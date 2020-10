Plannen om Stadsplein in Genk te veranderen: "De galerij willen we afbreken"

Schepen van Economie Toon Vandeurzen (CD&V) beaamt dat de stad Genk op de hoogte is van de ambitie van Wereldhave om andere functies te installeren in de panden op het Stadsplein. “Ook wij erkennen het feit dat er te veel commerciële oppervlakte is in onze stad. We zijn bezig met de opmaak van een strategisch commercieel plan waarin de strategische vraag gesteld en beantwoord zal worden. Alleen is het wel zo dat het huidige BPA, het Bijzonder Plan van Aanleg, andere functies niet toelaat. Wereldhave zal dus in samenspraak met de stad een functiewijziging moeten aanvatten.”

(Lees verder onder de foto)