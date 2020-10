Professionele muzikante uit Kortrijk verkoopt juwelen van oude snaren van haar basgitaar: “Ik moest iets verzinnen tijdens de lockdown”

Als professionele muzikante zijn het harde tijden voor Verhelst. “Ik moest wel creatief zijn. Ik kan nauwelijks spelen. Al enkele jaren zeiden mensen me dat ik met een webshop moest beginnen. Maar ik had daar geen tijd voor. Tijdens de lockdown ben ik daar dan mee begonnen. Mijn merk heet “Unique c chic”. Er zit muziek in, lacht Verhelst luid. “Ik zeg dat altijd. Maar het is natuurlijk ook letterlijk zo.”