Maar 10 procent van Brugse hotelkamers is bezet: "En in november zijn er nog minder boekingen"

Het gaat van kwaad naar erger voor de hotels in Brugge. Voor oktober is maar 10 procent van alle kamers in Brugge bezet en voor november nog maar 6 procent. Dat is allemaal de schuld van het coronavirus. "Want vorig jaar in dezelfde periode was de stad voor 70 procent volgeboekt", zegt Dimitri Thirion van de Brugse hotelvereniging.

Thirion heeft weinig hoop voor de komende maanden. "Er is geen animo bij mensen om in onze steden op bezoek te komen en te blijven overnachten. Dat is natuurlijk een gigantisch probleem. Op dit moment spreken we niet meer over "geen winst maken". We spreken over hoe we deze crisis moeten overleven."