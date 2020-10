Björn Soenens over teruggekeerde Trump: “De president ten voeten uit, die leeft in zijn realiteit en strijdvaardig is"

President Trump verliet in primetime het militaire hospitaal Walter Reed en had een duidelijke boodschap: "Laat het virus je leven niet beheersen". "Je ziet er het rooskleurige optimisme in, dat we de voorbije dagen ook al zagen", zegt onze correspondent Björn Soenens, "want Trump is nog niet genezen. "Het virus kan raar doen en de kritische periode duurt nog tot maandag, de president is dus nog niet uit de gevarenzone. Sommigen noemen zijn gedrag en uitspraken dan ook roekeloos", zegt Soenens. "Experts zijn min of meer woest."