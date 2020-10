Kasteel van stripheld De Rode Ridder moet het even zonder torenspits stellen door restauratiewerken

Het Kasteel van Horst is al lang aan restauratie toe. De komende jaren zal de erfgoedvereniging Herita, in samenwerking met de Vlaamse overheid, de nodige stappen nemen om het kasteel te renoveren. "Je kan met het blote oog zien dat de torenspits aan vernieuwing toe is. De werken zijn dringend nodig.", zegt Gustaaf Sap, voorzitter van erfgoedvereniging Herita.