UZ Gent start met laatste fase ontwikkeling COVID-19-vaccin, "hopen tegen zomer het uiteindelijke vaccin toe te dienen" 

Het UZ in Gent is gestart met de laatste fase van de ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus. En dat mag u zonder meer goed nieuws noemen. Het Centrum voor vaccinologie (CEVAC) is al maanden bezig met het onderzoek, en zal nu drie kandidaatvaccins testen op doeltreffendheid. In de eerste twee fases gebeurde al onderzoek naar de veiligheid, de dosering en de reactie van het afweersysteem. Nu zijn dit de hoofdvragen: beschermt het deelnemers tegen een COVID-19-infectie of zorgt het ervoor dat de ziekte minder ernstig verloopt dan normaal? Welke drie kandidaatvaccins het precies zijn die het podium hebben gehaald, is nog geheim.