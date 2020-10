Vakbonden bij De Lijn houden vrijdag 24 urenstaking, "onverantwoord" volgens directie

Ook De Lijn verwacht grote hinder op het bus- en tramverkeer vrijdag. De maatschappij zegt voorts in een reactie veel begrip te hebben voor de bezorgdheid en onzekerheid van de collega's, maar stelt tegelijk dat "nu staken totaal onverantwoord is in deze tijd waarin De Lijn wordt gebenchmarkt".

"De vakbonden zetten hiermee de toekomst van De Lijn als geheel op het spel. Terwijl ze zeggen te staken tegen wat zij beschouwen als een eerste stap naar privatisering, is het enige wat zij hiermee bereiken de algehele privatisering dichterbij brengen", verklaart Roger Kesteloot, directeur-generaal De Lijn.