Vals positieve coronatesten in laboratorium Zwijnaarde: hoe gebeurt zoiets?

Het is druk in de laboratoria waar de coronatesten gebeuren. "We werken 24 uur op 24 uur want er zijn heel veel stalen die moeten onderzocht worden", zegt Schallier. "Wij, de biologen, zijn 's morgensvroeg op vrijdag toegekomen en merkten dat we opvallend veel positieve resultaten hadden. Meestal hebben we een maximum van rond de 10 procent positieven per testrun. Nu waren dat er meer dan 50 procent." Het laboratorium kwam direct in actie want dat was wel een opvallend resultaat: "Onze frank was direct gevallen dat er iets misgelopen was. We hebben onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen."