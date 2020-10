Nu werkt ze op Broadway, 30 jaar geleden bedacht ze de looks van FC De Kampioenen

De Antwerpse An D'Huys werkt als kostuumontwerper al jaren samen met dramaturg Ivo Van Hove en choreograaf Anna Teresa De Keersmaeker. Zo ontwierp ze de kostuums voor Broadway-shows als Lazarus en West Side Story. Maar dertig jaar geleden begon D'Huys bij FC De Kampioenen. "Ik was pas afgestudeerd aan de Antwerpse Modeacademie toen een kennis bij de BRT me opbelde met de vraag of ik wilde meewerken aan een nieuwe reeks over een voetbalploeg. Ik had nog geen werkervaring en was blij met die kans", zegt kostuumontwerpster An D'Huys in Start Je Dag. "Het was mij vrij snel duidelijk dat FC De Kampioenen voor een breed publiek bedoeld was. Ik mocht dus grappige en karikaturale looks bedenken wat ontzettend leuk was."