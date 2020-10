Kan de federale regering CD&V, Open VLD en SP.A van de ondergang redden? "Show don't tell, we moeten het nu laten zien"

Los van het werk van hun partijgenoten in de regering(en) en hun eigen vernieuwingsproject binnen de partij, kunnen ook externe omstandigheden het politieke landschap hertekenen, omstandigheden waar de drie partijen wel een invloed op hebben, bijvoorbeeld via de kieswet. Want in het nieuwe regeringsakkoord staat de ambitie om die te hervormen.

Verschillende ideeën passeerden de revue. Coens zou bijvoorbeeld aan de kiesomschrijving willen sleutelen, met andere woorden aan de grootte van het gebied waarin politici kandidaat kunnen zijn, en daar een gradatie in steken. De gemeente bij lokale verkiezingen, maar bijvoorbeeld weer de provincie bij federale verkiezingen (nu is dat per arrondissement). Een federale kieskring is voor Coens niet aan de orde, Lachaert schuift het wel uitdrukkelijk naar voren. "Ik geloofde er vroeger niet echt in, maar het is wel een optie."

Om een ellenlange regeringsvorming als deze tegen te gaan, zouden ook nieuwe regels opgesteld kunnen worden. Coens denkt bijvoorbeeld aan een automatische ontbinding van het parlement (en dus nieuwe verkiezingen) "als er na verloop van tijd geen oplossing is". Of zoals in het Brusselse systeem: dan zoek je naar een meerderheid in beide landsdelen, die dan samen de regering vormen. Ook Lachaert loopt met het idee om de grootste partij in Vlaanderen en Wallonië na verloop van tijd te verplichten om samen in de federale regering te gaan zitten, waarbij de grootste de premier levert en ze samen een begroting moeten indienen. "Doen ze dat niet, dan verliezen ze 20 procent van hun dotatie."