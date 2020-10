Maar 3 nauwe contacten en cafés dicht om 23 uur: overheid verstrengt coronamaatregelen, "want situatie is zeer ernstig"

Daarnaast zal u per gezin een maand lang maar maximaal 4 mensen bij u thuis mogen uitnodigen. Bij hen moet u wel de afstandsregels respecteren. Ook niet-georganiseerde samenscholingen op straat worden tot 4 mensen beperkt (tot nog toe was dat 10). Het gaat hierbij niet om georganiseerde wandelingen of culturele activiteiten, benadrukte federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A), "want die worden volgens de regels georganiseerd, dat weten we".

Alle cafés zullen vanaf vrijdag om 23 uur moeten sluiten, in heel het land dus. Nu geldt die regel enkel in Brussel. "Dat is zeer spijtig", geeft Vandenbroucke toe, "maar ook zeer noodzakelijk". Er mogen in de cafés ook maar maximaal 4 mensen aan eenzelfde tafel zitten. "Met meer dan 4 mensen op café gaan, mag dus nog, maar dan zal je aan meerdere tafels moeten zitten", verduidelijkte Vandenbroucke. Voor de restaurants verandert er voorlopig niets.

Tot slot wordt thuiswerken opnieuw sterk aanbevolen. Als het kan meerdere dagen per week. "100 procent zou ik niet aanbevelen, maar zoveel mogelijk", zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die benadrukte dat de genomen maatregelen onze bedrijven en economie zoveel mogelijk willen sparen.