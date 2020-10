Vlak voor de nieuwe flitsmarathon: "Ook in coronatijden is er voor te snel rijden geen excuus"

Het is al voor de 13e maal, de flitsmarathon. Op Belgische wegen wordt dan extra nauw toegekeken op de snelheidslimieten. En dat is deze keer van woensdagochtend 6 uur tot donderagochtend 6 uur.

"De politie zal zich opstellen op elke type weg, zowel op de kleine wegjes als op de snelwegen. Natuurlijk proberen we hier en daar te verrassen en zullen we ook kiezen voor andere opstelplaatsten dan we gewoon zijn", zegt Koen Ricour, van de federale politie. "Ook in coronatijd willen we geen levens verliezen door overdreven snelheid. Elk mensenleven telt voor ons en corona is absoluut geen excuus om een beetje harder op je gaspedaal te duwen."

Bij de vorige flitsmarathon, zowat een jaar geleden, hebben we 1,2 miljoen voertuigen gecontroleerd. Daarvan reed 2,5 procent te snel, dat is toch 1 op de 40 voertuigen. En we bestraffen ook deze keer streng: van boetes voor overdreven snelheid tot directe intrekking van rijbewijzen én ook gerechtelijke procedures."